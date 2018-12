Un câmpulungean s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan, deși nu avea permis, și a început să facă drifturi cu mașina într-o intersecție din Câmpulung Moldovenesc. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:35, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată despre faptul că, un autoturism face drifturi la intersecția str. Ciprian Porumbescu cu str. Căprioarei din localitate.

Polițiștii deplasați la fața locului au identificat, oprit în intersecție, un autoturism condus de un localnic de 22 de ani care a recunoscut că a condus mașina pe drumurile publice.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul de 22 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Tânărul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” ce va fi soluționat procedural.

