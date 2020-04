Un tânăr fără permis s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volanul unei maşini care este pusă sub sechestru civil. Sâmbătă, în jurul orei 21:50, o patrulă din cadrul Poliţiei orașului Cajvana a oprit pentru control pe strada La Rotar din localiate un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din comuna Bălăceana.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au stabilit faptul că tânărul de 19 ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul în cauză figurează cu menţiuni operative, fiind sub sechestru civil, motiv pentru care a fost reținut certificatul de înmatriculare. Şoferul a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural. De asemenea, şoferul a fost sancţionat contravenţional conform O.U.G nr. 1/1999 cu amendă în valoare de 5.000 lei precum şi conform Legii nr. 61/1991 cu amendă în valoare de 500 lei.