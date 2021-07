Marți, 20 iulie, în jurul orelor 08.55, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Gura Humorului a oprit pentru control pe raza localităţii autoturismul condus de un bărbat de 51 de ani din comuna Botoşana.

În urma controlului efectuat, poliţiştii au descoperit în interiorul autoturismului cantitatea de 1.300 pachete de ţigarete de diferite mărci, de provenienţă extracomunitară.

De asemenea în urma unei percheziţii efectuate la locuinţa bărbatului de 51 de ani, poliţiştii au mai identificat cantitatea de 1.188 pachete țigarete de proveniență extracomunitară.

Întreaga cantitate de pachete de ţigarete (2.488) în valoare de aproximativ 34.832 lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „contrabandă”, iar în urma probatoriului administrat bărbatul de 51 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Suceava.

