La data de 29.12.2017, ora 17.40, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe DC 46B, din comuna Horodnic de Jos, autoutilitara condusă de un localnic de 27 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La data de 30.12.2017, ora 22.45, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că, pe str. Universității, din localitate, s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicat un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în jurul orei 22.35, în timp ce conducea motocicleta pe strada Universității, un tânăr de 27 de ani, din comuna Stroiești, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Celălalt conducător auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

La data de 31.12.2017, ora 02.31, Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată despre faptul că, pe DJ 174F, din comuna Șaru Dornei, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în jurul orei 02.00, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 174F, din comuna Șaru Dornei, un localnic de 24 de ani, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit parapetul din beton al unui podeţ, avariind vehiculul.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La 31.12.2017, ora 17.53, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin „S.N.U.A.U 112” de un localnic de 26 de ani, despre faptul că, pe DN 29, la intrarea în municipiul din comuna Adâncata, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, însă conducătorul auto vinovat, pare sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în jurul orei 17.20, în timp ce conducea autoturismul pe DN 29A, din direcția Adâncata spre Suceava, un bărbat de 31 de ani din municipiul Suceava, a intrat în coliziune față spate cu un autoturism staționat în afara părții carosabile, pe partea dreaptă, având aprinse luminile de avarii.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La 01.01.2018, ora 01.05, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini, a oprit pentru control pe raza comunei Baia, autoturismului înmatriculat în străinătate, condus de un localnic de 23 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La data de 02.01.2018, ora 00.20, în timp ce acționa pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului C-lung Moldovenesc, a oprit pentru control autoturismul condus de un bărbat de 35 de ani, din comuna Pojorâta.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La data de 02.01.2018, ora 01.25, o patrulă din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești, a oprit pentru control pe DJ 208, din comuna Preutești, autoturismul înmatriculat în străinătate, condus de un bărbat de 30 de ani, din județul Timiș.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

La 02.01.2018, ora 17.46, o patrulă din cadrul Poliției orașului Dolhasca, a oprit în trafic, pe DJ208 I, de pe raza satului Budeni, autoturismul condus de un bărbat, de 30 ani, din comuna Tomești, jud. Iași.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La 02.01.2018, ora 21.00, un bărbat de 58 ani, din com. Voitinel, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 F, pe raza localității de domiciliu, com. Voitinel, jud. Suceava a efectuat o manevră de depășire a unor autoturisme parcate pe marginea drumului, fără a se asigura corespunzător, ocazie cu care a acroșat autoturismul condus din sens opus de un localnic.

În urma impactului nu au rezultat victime omenești, ci numai pagube materiale, fiind avariate ușor cele două autoturisme.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducătorul auto care circula regulamentar, iar în cazul bărbatului de 58 de ani, rezultatul a fost de 1.03 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.