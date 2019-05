Două accidente au fost provocate de animale aflate pe carosabil, în unul dintre ele un șofer lovind mortal o căprioară care i-a ieșit în față pe DN 17. Potrivit unui comunicat de presă al poliției Suceava, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2:40, un bărbat de 31 ani, din municipiul Vaslui, în timp ce se deplasa pe DN 17, spre Vatra Dornei, a surprins și accidentat mortal o căprioară ce a i-a sărit în fața autoturismului. În urma accidentului a rezultat avarierea autoturismului în partea din față, fără a exista victime omenești. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt accident a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, pe DN 2. La volanul mașinii se afla o femeie, din Ipotești, care se deplasa dinspre Dărmănești spre Suceava. La un moment dat femeia a încercat să evite cu mașina un cal nesupravegheat ce se afla pe partea carosabilă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de către un tânăr în vârstă de 28 ani, din comuna Brăiești, județul Botoșani.

În urma impactului cele două autovehicule au suferit pagube materiale. În urma cercetărilor la fața locului nu s-a putut identifica proprietarul calului, urmând a se efectua verificări cu privire la stabilirea identității acestuia. Cei doi conducători auto au fost conduşi la Spitalul Judeţean Suceava, unde le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma acestor accidente, Poliția Suceava a transmis că lăsarea nesupravegheată a animalelor pe carosabil reprezintă un real pericol pentru siguranța traficului rutier. „În special, pe timpul nopții, apariția unor animale domestice sau sălbatice pe partea carosabilă generează un risc sporit de accident rutier. Tocmai de aceea, recomandăm încă o dată șoferilor să circule cu viteză redusă pe raza localităților dar și pe segmentele de drum din zonele împădurite, semnalizate cu marcaje rutiere care avertizează cu privire la riscul apariției pe carosabil a unor animale sălbatice.

Evitarea unor astfel de potențiale obstacole necesită o atenție sporită și reflexe foarte bune și poate fi făcută doar în condițiile unei viteze reduse de deplasare.

Pe lângă recomandările pentru șoferi, atragem atenția și proprietarilor de animale cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca acestea să nu ajungă pe carosabil.

Precizăm că în conformitate cu art. 17 din Legea 61/1991 modificată lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 500 lei. În cazul în care acest fapt a generat și producerea unui eveniment rutier, poate fi atrasă și răspunderea penală în consecință. Pe lângă recomandările preventive precizăm faptul că, în astfel de cazuri, șoferul este obligat, conform legislatiei in vigoare (articolul 79 din Codul Rutier), sa se prezinte in termen de 24 de ore de la producerea evenimentului la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, pentru intocmirea documentelor de constatare. Poliția constată accidentul conform normelor legale in vigoare și elibereaza documentele necesare conducatorului auto pentru ca acesta să-și poată repara mașina”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.