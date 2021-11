Marți, 2 noiembrie, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii”, lucrători din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice au efectuat activități de control pe raza județului Suceava, iar la ora 05.15, la Gura Humorului, a fost identificată în trafic o autoutilitară și o semiremorcă care transportau material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din Mălini a declarat că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. În continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 5,98 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului cu amendă in valoare de 4.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 5,98 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie Ocolului Silvic Gura-Humorului.

Ulterior, la ora 07.20, la Mălini a fost identificată in trafic o altă autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din Slatina a declarat că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitara nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 02.11.2021, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Ocolului Silvic Mălini unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 2,65 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 2,65 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie Ocolului Silvic Mălini.