Pompierii militari intervin cu patru autospecialede stingere și o ambulanță SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două case de locuit din cartierul Itcani al municipiului Suceava, spre fabrica de in. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, două femei, de 25, respectiv 45 de ani, au făcut atac de panică. ”Li s-a acordat primul ajutor medical și și-au revenit. Refuză însă transportul la spital”, a spus Găleată.

Puternic incendiu la două case din cartierul Ițcani, municipul Suceava

