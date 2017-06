Două cazuri de rujeolă, primele din acest an, au fost înregistrate la Suceava, săptămîna trecută. Este vorba despre un tată și copilul lui, nici unul dintre ei fiind vaccinat împotriva acestei boli. Direcția de Sănătate Publică face un apel către părinți să-și imunizeze copiii împotriva rujeolei, singura metodă de prevenire a îmbolnăvirii.

Primul care a ajuns la spital cu rujeolă a fost tatăl, pe 6 iunie 2017. Pe 14 iunie, a fost adus la spital, cu același diagnostic, confirmat de analizele de laborator, a fost copilul său în vîrstă de 8 luni. ”Săptămîna trecută a fost diagnosticat un tată, în vîrstă de 27 de ani, recent venit din străinătate. La cîteva zile după spitalizarea acestuia, și copilul lui, de 8 luni, este diagnosticat cu rujeolă și internat în spital. Din fericire, evoluția medicală a celor doi pacienți este bună, tatăl este deja externat”, a declarat dr. Cătălina Zorescu, director adjunct DSP Suceava.

Sunt primele cazuri de rujeolă confirmate anul acesta în județul Suceava. DSP a trimis probe Institutului Cantacuzino, solicitînd să afle dacă e un virus autohton sau de import. Nici unul dintre cei doi bolnavi nu fusese vaccinat antirujeolic și, mai ales în condițiile în care în România evoluează o epidemie de rujeolă, înregistrîndu-se și decese, DSP le cere părinților să-și vaccineze copiii.

”Nu fac acest anunț cu scop alarmant, vreau doar să atrag atenția că rujeola circulă în continuare, că singura modalitate de prevenție este vaccinul și, ca dovadă, acest tată are 5 copii, primii 4 au fost corect vaccinați și nu s-au îmbolnăvit. Ultimul fiind sugar, 8 luni, care normal nu intră la vaccinare, a făcut boala. Deci, fac încă o dată apel la părinți să/și vaccineze copiii cu un vaccin care este sigur și poate preveni o îmbolnăvire, mai ales în contextul în care România se confruntă cu o epidemie în care au fost și cazuri de mortaliatte, multe la copii cu vîrsta sub un an”, subliniază dr. Zorescu.

Pentru copiii sub vîrsta vaccinării, DSP recomandă evitarea comunităților și a locurilor aglomerate. Pentru ceilalți, atrage atenția că trebuie vaccinați prima dată la 9 luni, pentru ca la 1 an să primească a doua doză. Cei mai mari pot fi recuperați pînă la 6-7 ani, astfel încît să aibă administrate două doze în antecedent.

Ultimul caz de rujeolă fusese înregistrat la Suceava în decembrie 2016. DSP derulează în această perioadă o activitate de controlare a gradului de acoperire vaccinală, cu accent deosebit pe vaccinarea antirujeolică.