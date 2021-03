În județul Suceava vor fi instituie două avertizări cod galben de vreme rea. Prima atenționare vizează intensificări ale vântului și va fi valabilă de astăzi, de la ora 12.00, până mâine, la ora 18.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în Moldova, iar pe parcursul zilei de mâine și în nord-estul Munteniei vor fi perioade în care vântul va avea intensificări cu viteze de 55-65 de km/h, iar pe arii restrânse de peste 70 de km/h. Vor fi precipitații, în general slabe cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, temporar viscolită. Cea de-a doua avertizare cod galben va intra în vigoare astăzi, la ora 18.00 și va expira mâine, la ora 21.00. În intervalul menționat, în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali va ninge, pe alocuri moderat cantitativ. La altitudini în general de peste 1.500 de metri vântul va avea intensificări, cu rafale de peste 70-90 de km/h. Ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating