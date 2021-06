Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava are două concursuri dedicate aniversării a 150 de ani de la Marea Sărbătoare a Românismului de la Putna, la 15 august. Este vorba de un concurs județean de creație literară și de un altul de recitare. Prezent în studioul Radio Top, directorul Bibliotecii, Gabriel Cărăbuș, a afirmat: „Activitățile gândite de noi pentru Serbarea de la Putna au un rol educațional și sunt pentru generația tânără. Avem un concurs de creație în derulare, intitulat „Serbarea Națională de la Putna – 150 (1871-2021). Concursul are loc sub egida Consiliului Județean, pe două categorii de elevi: clasele V-VIII, respectiv, IX-XII. Elevii mai au posibilitatea să transmită lucrările la bibliotecă pe email, până pe 24 iunie. Toată comunicarea se face electronic, dar cine dorește să aducă lucrarea pe suport de hârtie nu e nici un fel de problemă. Până pe 15 august se vor decide câștigătorii pentru a-i premia. Al doilea concurs „Carmen Patriae. Afirmarea unei identități naționale” este de recitare de poezie și se adresează elevilor de etnie română din regiunea Cernăuți. Și câștigătorii acestui concurs vor fi aflați în preajma datei de 15 august”. Gabriel Cărăbuș a mai spus că, pe 12 august, la Biblioteca „I.G.Sbiera” va fi vernisată expoziția foto-documentară „Serbarea de la Putna (1871) – 150 de ani de istorie”. Expoziția va fi realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei și va fi itinerată în județul Suceava.