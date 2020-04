Joi, în intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii de la „Economic” au deschis două dosare penale pentru contrabandă, într-o acțiune executată pe raza Sucevei. Totodată, ei au confiscat 2.200 de țigarete și alte bunuri în valoare de 1.000 de lei. Polițiștii au verificat 9 unități economice și 2 producători agricoli și au și aplicat 11 amenzi, în sumă de peste 25.000 de lei.

