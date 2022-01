Două tinere de 17 ani au ajuns la spital în urma unui accident în care au fost implicate două mașini pe raza localității Marginea. La fața locului au intervenit pompierii militarii ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. Accidentul a avut loc pe drumul care face legătura între Rădăuți și Marginea, una dintre mașini răsturnându-se în afața părții carosabile.

ISU Suceava a transmis că doua fete în vârstă de aproximativ 17 ani au fost transportate la spital de către echipajele sosite la fața locului.