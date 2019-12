Inspectorii de muncă suceveni au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 1.000 de lei unor agenți economici pentru nerespectarea condițiilor legale privind încadrarea în muncă a cetățenilor străini. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, care a precizat că sancțiunile au fost aplicate în cadrul campaniei naţionale privind verificarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislația muncii și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României care s-a desfășurat luna trecută. Inspectorii de muncă suceveni au efectuat un număr de 24 controale. Obiectivele campaniei au fost: identificarea și combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piața muncii din România; identificarea angajatorilor care utilizează cetățenii străini non UE în activități lucrative; identificarea angajatorilor români care primesc la muncă pe teritoriul României un lucrător străin non UE detașat; verificarea respectării prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă; garantarea în plată a salariuluide bază minim brut pe țară; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor români pentru necesitatea respectării prevederilor legale privind angajarea străinilor; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea regimului străinilor pe teritoriul României; eliminarea neconformitățílor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și după caz, aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating