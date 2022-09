În cursul zilei de astăzi, în comuna Horodnic de Sus au fost inaugurate și au fost oficiate slujbele de sfințire la două investiții de suflet ale primarului Valentin Luță, o sală de sport și o grădiniță cu program prelungit. Inaugurarea celor două investiții noi s-a făcut în prezența primarului Valentin Luță, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prefectului Alexandru Moldovan, a fostului deputat Dumitru Mihalescul, actual consul onorific al Coreei de Sud în România. Alături de Gheorghe Flutur și Valentin Luță, la inaugurarea celor două obiective au fost prezenți și primarii din Rădăuți – Bogdan Loghin, Marginea – Gheorghe Lazăr, Horodnic de Jos – Ionel Prelipcean și Burla – Viorel Pintiliuc.

Primul obiectiv inaugurat a fost sala de sport de la Școala Gimnaziala Nr. 2 din Horodnic de Sus, investiție realizată printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. După slujba de sfințire, primarul Valentin Luță a declarat că „astăzi avem o mare bucurie. Aceste două investiții sunt legate sufletește parcă prin harul lui Dumnezeu. În Horodnic de Sus s-au întâmplat lucruri minunate în ultimii șase ani”. El a spus că atât sala de sport, cât și noua grădiniță ar fi trebuit inaugurate în primăvara acestui an, însă acest lucru nu a fost posibil ca urmare a izbucnirii războiului din Ucraina. Luță a spus că în sala de sport și grădiniță au fost cazați 300 de refugiați din Ucraina.

Valentin Luță: Prin unitate vom genera de aici din Bucovina schimbarea țării

După sala de sport a urmat sfințirea noii grădinițe cu program prelungit din comuna Horodnic de Sus, investiție realizată cu fonduri europene. Valentin Luță a spus în noua grădiniță pot învăța 45 de preșcolari.

„Așa cum am spus, suntem astăzi la marea bucurie de a fi împreună pentru a admira și sper că nu greșesc cuvântul, aceste două investiții atât de folositoare pentru educația din Horodnic de Sus. Și am spus acum șase ani, în 2016, când am preluat mandatul că prioritatea numărul zero a noastră, a administrației, va fi educația. Și eu zic că având ajutorul bunului Dumnezeu ne-am ținut de cuvânt. Avem cele mai frumoase școli din zonă, avem terenuri de sport, avem sală de sport, avem grădiniță cu program prelungit și continuăm investițiile. Pentru că astăzi la Horodnic nu va fi și nu vrem să fie niciodată vorba despre primar, despre administrație sau despre partide. Este vorba despre noi, despre oameni. Pentru că oamenii generează bunăstare, oamenii generează acei lideri care pot să aducă bunăstare”, a declarat Luță. El a spus că dacă fiecare om își face treaba la locul lui de muncă, acasă și vor fi exemple pentru ceilalți, „atunci vom avea și lideri așa cum suntem și noi”. ”De aceea le mulțumesc tuturor celor care astăzi sunt alături de noi și aș spune în primul rând primarilor. Am chemat aici pe vecinii mei primari, cărora le mulțumesc. Suntem cu toții împreună pentru a arăta că zona Rădăuților este mai unită ca oricând. Și prin unitate vom genera de aici din Bucovina schimbarea țării zic eu”.

Valentin Luță l-a rugat pe președintele CJ Suceava să transmită un mesaj către actuala guvernare. „Sunteți astăzi alături de noi și v-aș ruga să transmiteți un mesaj acolo sus. Bucovina este un exemplu prin noi prin toți, pentru România, că omul sfințește locul. Și dacă își vor apleca sufletul către oameni vor fi cu toții mult , mult mai aproape de noi. Pentru că trebuie să fim aproape de oameni prin suflet”, a spus primarul din Horodnic de Sus.

Gheorghe Flutur: Primarul Valentin Luță este model de primar, de administrație publică locală

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să aprecieze investițiile realizate de Valentin Luță în această comună de la preluarea mandatului. „Mă cam poartă pe drum primarul Luță. Tot vin aici la inaugurări, ba drumuri, poduri. Astăzi două obiective. Sincer îl felicit pentru că îmi aduc aminte începuturile noastre împreună. Poate mulți nu credeau. Erai în căminul cultural și stăteai la microfon și explicai ce vei face. Totdeauna e greu să le spui oamenilor ce am de gând să fac, pentru că toți promit. De aici încolo domnul Luță nu mai are atâtea greutăți pentru că a făcut. Și este pentru mine o surpriză plăcută, o albinuță harnică, model de primar, de administrație publică locală”, a spus Flutur. El a ținut să sublinieze faptul că Horodnic de Sus, alături de comuna Marginea, au obținut un proiect de 15 milioane de euro pentru construcția unei rețele de gaze naturale în cele două localități.

Fostul deputat Dumitru Mihalescul: Mă bucur când vorbesc faptele. Și asta nu se poate decât prin unitate, prin rugăciune

Primarul Valentin Luță l-a invitat să ia cuvântul pe fostul deputatul Dumitru Mihalescul, despre care a spus că a fost unul dintre cei care a sprijinit cel mai mult proiectul pentru construcția sălii de sport, dar și celelalte investiții din comună.

În cuvântul său, Dumitru Mihalescul, a spus că „mă bucur când faptele vorbesc. Și asta nu se poate decât prin unitate, prin rugăciune”. El a remarcat unitatea primarilor din această zonă a județului, precum și colaborarea acestora cu președintele Consiliului Județean Suceava pentru dezvoltarea comunităților pe care le condus. „Să ne rugăm pentru unitate. Pentru că atunci când suntem uniți putem realiza lucruri mari. Dumnezeu să binecuvânteze comuna Horodnic de Sus, unitate dintre biserică și administrația de aici, întreaga Bucovină și România”, a încheiat Mihalescul.

La finalul evenimentului, cei prezenți au vizitat noua grădiniță cu program prelungit din comună, după care, la invitația primarului Valentin Luță, au servit sărmăluțe tradiționale oferite de acesta.