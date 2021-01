În municipiul Suceava au fost înființate două noi linii de transport public, a anunțat primarul Ion Lungu în prima sa conferință de presă din acest an. Este vorba de Linia 23 cu 20 de stații în cartierul Laniște și Linia 26 cu 25 de stații pe Aleea Dumbrăvii. ”În cartierul Laniște nu am avut până acum transport public local plus că străzile sunt foarte înguste și era o problemă. Odată cu venirea celor 10 autobuze electrice mici am găsit soluția. Înființăm linia 23 Laniște cu 20 de stații care pornește de pe strada Gheorghe Cozorici cea de lângă biserica Sf. Vasile, coboară pe strada Traian Popovici și iese pe strada Eroilor. Înființăm apoi Linia 26 pe Aleea Dumbrăvii cu 25 de stații. Totodată, se modifică traseul Liniei 15 cea care merge în Burdujeni sat în sensul că se va merge și pe strada Dobrilă Eugen”, a explicat Lungu. El a spus că odată cu venirea și celorlalte autobuze electrice, 7 mici și 15 mari, vor mai fi înființate și alte linii de transport public.