Două mașini au fost avariate în municipiul Suceava după ce un arbore doborât de vijelie a căzut peste ele. ”În Suceava, pe strada Rarău un arbore a căzut peste două autoturisme. Unul dintre ele prezenta deformări pe portbagaj și o aripă spate”, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

