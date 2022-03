Atletul Ihnatiuc Andrei legitimat și antrenat la CSS Radauti de Roșcaneanu Bogdan a cucerit două titluri de campion național la Campionatele Naționale (Under 20). Sămbată și Duminica 19-20 martie la Bucuresți a avut loc Finala Campionatului Național U 20, iar la finalul competiției sportivul rădățean a câștigat două titluri de campion național în probele de 1500 metri și 3000 metri.

”Sunt încantat de evolutia sportivului dar mai ales de atitudinea lui in timpul curselor.Aceste rezultate ne da speranțe pe viitor de a participa sub culorile Romaniei in diferite concursuri internaționale:Balcaniade,Europene și de ce nu Mondiale.Munca,daruirea,sacrificiile au dus la aceste rezultate frumoase. Multumesc firmelor Tarsin, Mediterana si ii doresc pe aceasta cale multa sanatate domnului director de la CSS care trece printr-o perioada nu tocmai buna”, a declarat Roșcaneanu Bogdan.