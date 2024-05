Federația Româna de Atletism și Asociația Județeana de Atletism Iași au organizat sămbata și duminica 18-19 mai 2024 la Iași Campionatul Național de Copii 1,2,3 și 4 pe zona Moldovei. Competiția s-a desfașurat în Copou pe Stadionul Emil Alexandrescu. La acesta competiție a fost prezent și sportivul dornean Zara Casian Marius care la final a obținut două medalii de aur in probele de 800 metri și 1500 metri la categoria Copil 2 Under 13. Dupa acest rezultat sportivul Zara Casian Marius s-a calificat la finala de Campionat Național care are loc in perioada 1-2 Iunie la Bucuresti.

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat: ”Sunt incintat de evoluția sportivului meu. Are citeva luni de cand l-am descoperit și sper prin ambiția lui să ajunga un atlet care să se impuna la competiți naționale și internaționale”.