Cel mai titrat canotor al momentului de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari, pregătit de antrenorul Ioan Despa, a reușit să devină campion mondial în proba de dublu rame la Campionatele Mondiale de tineret de la Plovdiv (Bulgaria). Cosmin Pascari, aflat în primul an la tineret, şi colegul său de barcă, Mihăiţă Țigănescu, canotor ce provine tot din judeţul Suceava, din Horodnic de Jos, au fost cei mai tineri concurenţi din proba de dublu rame, ambii având 19 ani.

Cei doi sportivi, care au obținut locul IV ocupat la etapa de Cupă Mondială de la Lucerna pentru seniori, au plecat ca din tun în finală și nu au mai putut fi ajunși până la final. Timpul înregistrat de învingători a fost de 6 minute, 31 de secunde și 79 de sutimi.

”A fost o cursă foarte dificilă, dar am avut o viteză foarte bună. Ultimii 500 de metri au fost nebunești pur și simplu, am fost terminați la final. Am câștigat, suntem bucuroși și vom merge la Campionatele Mondiale de seniori de la Sarasota (SUA)” a declarat după cursă Cosmin Pascari.

Și Geanina Beleagă, o canotoare descoperită şi crescută tot de antrenorul Ioan Despa la Clubul Sportiv Municipal Suceava a făcut istorie la Campionatele Mondiale de Tineret din Bulgaria. Aflată în prezent la clubul Steaua Bucureşti, alături de colega sa de barcă, Ionela Lehaci, o sportivă ce a plecat tot din judeţul Suceava, cele două au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere în proba de dublu vâsle. Aflate în ultimul an la tineret, Geanina Beleagă şi Ionela Lehaci au făcut o cursă tactică excepțională. După ce au fost conduse de echipajul Italiei timp de treisferturi din cursă, sportivele sucevene au revenit senzațional pe ultimii 250 de metri și au câștigat.