In perioada 20-21 iulie in cetatea Băniei, la Craiova s-a desfășurat finala Campionatul Național de Tineret U23. La acesta competiție a fost prezent la start și tânărul Costin Ciprian de la Clubul Sportiv Scolar din Rădăuți, unde este antrenat de profesor-antrenor Bogdan Roșcăneanu. Acesta a obținut 2 medalii, ambele de bronz in probele de 1.500 m respectiv 5.000 m.

Roșcăneanu Bogdan: ”Am avut ca obiectiv cu Ciprian in primul rand să își facă personal best in cursele avute, ceea ce a și reusit. Ne așteaptă încă o finală saptamana viitoare ,cea de J1 tot aici în Craiova. Sper sa obținem și la acel concurs clasări cat mai bune. Despre medaliile obține la acest concurs,nu pot spune decât că ne încântă faptul că mai adăugăm rezultate notabile în palmaresul clubului și implicit orașului Rădăuți, inima Bucovinei”.