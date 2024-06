Sâmbătă și Duminica 1 și 2 iunie, la București pe Stadionul Tineretului Iolanda Balaș Soter , s-a desfășurat Etapa finală a Campionatului Național de Atletism pentru categoriile de vârstă U13 și U14. Evenimentul a fost marcat de performanțele excepționale ale sportivului Zara Casian Marius legitimat la secției de atletism al Clubului Sportiv Municipal DORNA Vatra-Dornei, antrenat de Prâsneac Cristian

Sportivul Zara Casian Marius a participat la categoria de vărsta U 13 unde la final a obținut 2 medalii de bronz in probele de 1500 metri și 800 metri. Duminică 2 iunie in Italia in localitatea San Vito al Tagliamento in cadrul Meeting Grand Prix Eap-Circuit-Org a participat și 2 sportivii de la CSM DORNA Vatra-Dornei , Costiuc Claudia și Prâsneac Alexandru ambii concurind in proba de 800 metri și ambii au obținut poziția a 8 la finalul competiției. Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra Dornei a declarat: ”Sunt foarte mulțumit de evoluția sportivilor Costic Claudia și Prâsneac Alexandru. Ei au participat la prima cursa in aer liber din anul 2024 unde la finalul competiției au obținut timpi foarte buni ceea ce îmi dă speranța intr-un sezon bun in competițile care vor urma. Sportivul Zara Casian Marius fiind un sportiv la inceput de cariera obținând 2 medalii care cred că o să il motiveze mult la urmatoarele competiții”.