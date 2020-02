O femeie de 43 de ani, din com. Gălănești, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, în afara loc. Gălănești, având direcția de deplasare dinspre com. Gălănești spre mun. Rădăuți, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe sensul opus de mers, după care a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un pom ornamental.

În autoturism se aflau și două minore, ambele de 15 ani, din com. Gălănești.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a femeii de 43 de ani și a celor două minore, care au refuzat transportul la Spitalul Mun. Rădăuți.

Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.