Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a estimat că la show-ul aviatic de la Aeroportul din Salcea vor asista 8.000-9.000 de spectatori. Evenimentul „Suceava Air Show 2017” este programat sîmbătă, 26 august, în intervalul orar 15.00-20.30. Președintele Flutur a menționat că s-au mai amenajat două drumuri către Aeroport, dinspre Dumbrăveni și Siminicea, fiind instalate și indicatoare. Asta, pentru a facilita accesul la mitingul aviatic și pentru a se diminua blocajele în trafic pe drumul principal de acces, Suceava-Botoşani.

