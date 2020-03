În această seară au fost raportate încă 3 decese confirmate cu COVID-19. Este vorba de un bărbat de 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași în sectia de ATI, confirmat pozitiv în data de 21 martie și de două femei de 70 ani, din judetul Suceava, internate in Spitalul Județean de Urgență Suceava, confirmate pozitiv pe data de 25 martie.

, 8.5 out of 10 based on 2 ratings