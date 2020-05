Două noi trasee turistice vor fi puse în curând la dispoziția iubitorilor de drumeții la Gura Humorului. Este vorba de traseul turistic Piatra Pinului are o lungime de 1910 metri şi traseul turistic Piatra Şoimului cu o lungime de 1882 metri. Traseele pleacă de la baza pârtiei de schi din Ariniș, iar în punctul de cotă maximă turiștii vot găsi un spectaculos foișor de observare cu 6 etaje. Traseele sunt finalizate în proportie de 95% iar foișorul 80% (foto). Traseele au fost amenajate în cadrul proiectului proiectului T.U.R.I.S.T.

