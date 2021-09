Sâmbătă, 11 septembrie, având în vedere rata de infectare crescută din zonă și instituirea scenariului roșu la nivelul localităților Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, la nivelul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea a fost organizată o acțiune pe linia verificării modului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pentru prevenirea/răspândirea virusului SARS COV 2, pe raza celor două comune. La acțiunea organizată la nivelul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea au participat 11 polițiști și 5 lucrători de jandarmi.

În cadrul acțiunii, echipajele planificate în teren au constatat faptul că la două restaurante de pe raza comunei Horodnic de Sus sunt organizate nunți, deși acestea sunt interzise conform H.C.J.S.U. nr. 145 din 09.09.2021, cu referire la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 826 din 05.08.2021.

Astfel, la un restaurant au fost identificați doi miri de 23 și 31 de ani, ambii din municipiul Rădăuți, precum și administratorul societății, de 48 ani, din com. Voitinel, față de care s-a luat măsura sancționării contravenționale conform Legii nr. 55/2020, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin H.C.J.S.U. nr. 145 din 09.09.2021, cu referire la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 826 din 05.08.2021, în sensul că au organizat un eveniment, respectiv nuntă, deși acest lucru era interzis.

La un alt restaurant au fost identificați doi miri de 23 și 28 de ani, ambii din com. Volovăț, precum și administratorul societății, un bărbat de 62 ani, din com. Horodnic de Sus, față de care s-a luat măsura sancționării contravenționale conform Legii nr. 55/2020, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin H.C.J.S.U. nr. 145 din 09.09.2021, cu referire la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 826 din 05.08.2021.

Cele două evenimente au fost întrerupte, cu precizarea că administratorii ambelor societăți fuseseră instruiți în prealabil cu privire la respectarea măsurilor dispuse prin H.C.J.S.U. nr. 145 din 09.09.2021, cu referire la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 826 din 05.08.2021.

În perioada următoare polițiștii, împreună cu polițiștii locali și lucrătorii de jandarmi vor intensifica acțiunile de verificare și control.

Acțiunile nu au ca scop aplicarea de sancțiuni contravenționale, însă respectarea legislației este esențială pentru limitarea efectelor pandemiei. În perioada următoare acțiunile se vor concentra zilnic pe verificarea modului de respectare a recomandărilor polițiștilor și a prevederilor legale, urmând a fi aplicată ferm legislația pentru o gestionare eficientă a situației pandemice și protejarea celor care sunt responsabili, au conștiință socială și respectă legea.