Două persoane au fost rănite, într-un accident rutier produs astăzi dimineață pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, în zona Podu Vlădichii spre Volovăț. Potrivit ISU Suceava, în accident au fost implicate două mașini, iar persoanele rănite sînt șoferii. Aceștia sînt monitorizați de către echipajele medicale de la SMURD și Serviciul de Ambulanță. La fața locului au ajuns pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o autosanitară SMURD, precum și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță.

