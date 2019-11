Polițiștii au descoperit două pistoale în timpul unei descinderi efectuate ieri la domiciliul unui bărbat de 28 de ani din comuna Vama, în baza unui mandat de percheziție emis de Judecătoria Cîmpulung Moldovenesc. Polițiștii au fost sprijiniți de luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Ei au identificat într-o anexă un pistol cu capse ce trebuie supus autorizării și un pistol tip airsoft cu 12 cartuşe, ce nu necesită autorizarea. Totodată, cu ocazia percheziţiei au fost identificate mai multe tuburi de cartuş ce au fost ridicate împreună cu armele și muniţia aferentă pentru a fi expertizate. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Parchetul de pe lîngă Judecătoria Cîmpulung a dispus prin ordonanță ca ancheta să fie preluată de Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul IJP Suceava.

