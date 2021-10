Două proiecte finanțate cu fonduri europene în valoare totală de 1,7 milioane de euro prin Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț vor intra în implementare în comuna Adâncata. Este vorba de o sală de sport la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Băncescu” în valoare de 1,2 milioane de euro și de reabilitarea termică și modernizarea sediului Primăriei în valoare de 500.000 de euro. ”La sala de sport am parcurs toate etapele iar acum nu mai avem decât de semnat contractul de execuție a lucrărilor. Trebuie să așteptăm până vineri să vedem dacă nu sunt contestații la licitație și dacă nu sunt probleme până pe 20 octombrie semnăm contractul de execuție iar dacă timpul va permite vom trece la treabă. Sunt trei firme toate din Suceava. Cu modernizarea Primăriei astăzi am avut vizita în teren a celor de la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț pentru a vedea dacă ceea ce am trimis noi ca documentație corespunde cu realitatea. Următoarea etapă va fi semnarea contractului de finanțare care sperăm că va fi peste o lună de zile. Iarna asta vom face celelalte proceduri, licitația pentru proiectare și execuție iar din primăvară să demarăm efectiv lucrările. Va fi o lucrare complexă ce va consta în anveloparea primăriei, dotarea cu sistem de încălzire nou și de iluminat nou bazat pe energie verde”, a declarat Viorel Cucu.