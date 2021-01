Două societăți comerciale înființate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de la venirea IPS Calinic. Este vorba de societăți care au ca obiect de activitate servicii de pelerinaj religios și asigurare, respectiv servicii funerare. Dezvăluirea a fost făcută chiar de înaltul ierarh care a răspuns unei întrebări adresate de un enoriaș.

„Înaltpreasfinţite Părinte, Vă rugăm să ne comunicaţi câte societăţi comerciale sunt sub coordonarea Arhiepiscopiei, prin legătura directă sau indirectă; câte societăţi comerciale sunt înregistrate pe numele personalului bisericesc (preoţi, călugări, lucrători ai Bisericii) sau în care personal bisericesc are calitatea de reprezentant legal sau administrator. În acelaşi timp, vă rugam să ne comunicaţi câte proiecte cu finanţare nerambursabilă au fost depuse sau sunt în curs de evaluare de către aceste societăţi sau de către Arhiepiscopie. Vă rugăm să comunicaţi public, pentru a asigura transparenţa totală a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, lista cu toate societăţile comerciale aflate sub umbrela Arhiepiscopiei, a mănăstirilor şi a lăcaşelor de cult”, a întrebat enoriașul.

”Stimate domnule! Vă mulțumim respectuos pentru atenta dumneavoastră preocupare privind activitățile economice ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ce reiese şi din modul imperativ prin care solicitaţi enumerarea acestora.

Şi, ca să vă răspund, de la venirea mea ca episcop, începând cu 26 iulie 2020, plecând de la nevoile interne ale Arhiepiscopiei, au fost înființate două societăți, care au ca obiect de activitate servicii de pelerinaj religios și asigurare, respectiv servicii funerare.

Cât privește alte societăți comerciale, întreprinderi individuale sau ONG-uri (fundații, asociații etc.), și proiectele derulate prin acestea sau de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la care faceţi referire, în momentul de față – îmi cer iertare, am uitat să precizez că ele se numără printre realizările vrednicului de pomenire Pimen Arhiepiscopul – suntem într-un proces de evaluare, respectiv de inventariere a informaţiilor la nivel de eparhie”, a răspuns IPS Calinic.