Două mașini au fost implicate, astăzi, într-un accident care a avut loc în intersecția de la Primăria Suceava. În eveniment au fost implicate doar cele două șoferițe ale autoturismelor, una dintre acestea fiind transportată la Spital. La fața locului au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate.

