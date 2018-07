Două surori au murit înecate în apele râului Moldova. Tragedia a avut loc astăzi la amiază pe raza localității Capu Codrului, din comuna Păltinoasa. Cele două fete aveau vârstele de 13 și 16 ani și au fost luate de apele râului. Fetele se aflau la scăldat, împreună cu o a treia fată, care a și anunțat evenimentul la 112, în jurul orei 12:00. Din spusele ei, sora cea mică a dispărut la un moment dat sub apă, iar cea mare i-a sărit în ajutor, însă nici ea nu a mai ieșit la suprafață. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, militarii Gărzii de Intervenție Gura Humorului au ajuns imediat la fața locului, cu o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, și au început căutările, periind perimetrul în care au fost văzute ultima oară cele două surori.

După aproximativ 45 de minute de la anunțare, prima fată, cea mică, a fost găsită și predată echipajului SMURD, care a început manevrele de resuscitare. 15 minute mai târziu, a fost găsită și sora cea mare, preluată și ea de către echipajele SAJ, sosite în sprijin.

Din nefericire, după efectuarea manevrelor de resuscitare timp de aproximativ o oră, s-a declarat decesul pentru amândouă.