Două TIR-uri s-au ciocnit noaptea trecută în comuna Iacobeni, pe DN 17. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a transmis că din primele informații, cauza probabilă a accidentului a constituit-o o manevră imprudentă efectuată de unul dintre șoferi. DRDP Iași a anunțat că pe sectorul de drum unde a avut loc carosabilul era umed, cu zăpadă frământată în strat de 0-1 cm. DRDP a acționat în zona respectivă cu trei autoutilaje dotate cu lamă și răspânditor de material antiderapant.

