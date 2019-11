Două autotrenuri s-au ciocnit în această seară pe raza comunei Iacobeni iar unul dintre ele s-a răsturnat pe calea ferată. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, momentan circulatia feroviara este oprită. Nu s-au anunțat victime. Intervine modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei, cu o autospeciala de stingere cu accesorii pentru deacarcerare si o ambulanta SMURD.

”La fata locului va veni un utilaj de la CLSU Iacobeni si o macara de la SDN Campulung Moldovenesc. In functie de dinamica misiunii se vor capacita si alte utilaje, daca va fi cazul. Deocamdata, se circula alternativ pe un sens de mers rutier, pana cand vor incepe actiunile de repunere pe sosea a autotrenului”, a declarat Găleată.