În baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii 2021”, privind săvârșirea de delicte silvice pe raza județului Suceava, polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Ordine Publică – Biroul de Combatere a delictelor Silvice, au acționat în data de 09.10.2021, în intervalul orar 06.00 -10.00 în zona adiacentă municipiului Suceava. La ora 06.20 , polițiștii au interceptat pe raza satului Liteni, comuna Moara, pe direcția de deplasare Liteni – Suceava autoutilitara la volanul căreia a fost identificat un bărbat de 33 ani din sat Măzănăiești, com. Drăgoiești. Autoutilitara a fost condusă la Cantonul Silvic Mihoveni de pe raza Ocolului Silvic Pătrăuți unde în urma inventarierii, s-a constatat că a fost transportată cantitatea de 5,57 mc cherestea rășinoase, volum ce nu corespundea ca sortiment și dimensiuni cu mențiunile înscrise în avizul de însoțire. Cantitatea de material lemnos în valoare de 4.242,11 lei a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Pătrăuți – Cantonul Silvic Mihoveni iar șoferul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), c) din Lg. 171/2010. La ora 07.45 a fost identificată pe raza satului Liteni, comuna Moara o altă autoutilitară la volanul căreia se afla un bărbat de 36 ani din com. Valea Moldovei, ce transporta material lemnos. Întrucât existau suspiciuni asupra faptului că volumului înscris în avizul de însoțire nu coincide cu cantitatea ce se afla în autoutilitară, s-a procedat la conducerea acesteia la Cantonul Silvic Mihoveni de pe raza Ocolului Silvic Pătrăuți, unde în urma inventarierii s-a constatat că a fost transportată în plus cantitatea de 3,80 mc cherestea rășinoase, față de volumul înscris în avizul de însoțire. Cantitatea de material lemnos în valoare de 2.894,08 lei a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Pătrăuți – Cantonul Silvic Mihoveni iar șoferul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 6000 lei, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), c) din Lg. 171/2010.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating