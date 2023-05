Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a expus astăzi într-o conferință de presă două dintre variantele care ar putea fi puse în practică pentru consolidarea versantului Zamca afectat de alunecări de teren în zona Liceului Filadelfia. Asta după discuțiile avute la București la Agenția pentru Protecția Mediului și la CNI. Astfel, prima variantă ar fi împădurirea versantului printr-un proiect PNRR cu bani europeni iar a doua ar fi cu fonduri prin CNI din cadrul subprogramului ”lucrări în regim de urgență”. ”Am vorbit ieri cu persoana care face expertiza acolo. O să vedem ce rezultă și apoi trebuie făcut studiul de fezabilitate din care să rezulte valoarea, sumele necesare pentru consolidarea versantului. Funcție de ce rezultă din expertiză vom lua decizii. Sigur importante sunt sursele de finațare. Am identificat aceste două posibilități pe împăduriri cu fonduri europene și bani de la Fondul de rezervă al Guvernului dar o să discutăm acest aspect și cu domnul președinte al Consiliului Județean”, a declarat Ion Lungu. El a arătat că urmează să se întâlnească astăzi la fața locului cu reprezentanți ai ISU și ai Prefecturii.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating