Municipiul Suceava sărbătoreşte 630 de ani de atestare documentară printr-o serie de evenimente care se vor desfăşura sâmbătă şi duminică. Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc sâmbătă, 10 februarie, la Cetatea de Scaun începând cu ora 11. Acolo oficialităţile şi invitaţii vor rosti discursuri şi va fi citit documentul de atestare documentară- Scrisoarea Principelui Moldav Petru I Muşat adresată regelui Poloniei, Vladislav II Jagello, în care este menţionat marele împrumut financiar de „trei mii de ruble de argint frâncesc”. Tot la Cetate dar în Capelă la ora 12 se va ţine o slujbă de pomenire. Manifestările se mută apoi la sediul Primăriei unde la ora 13.30 se va semna protocolul de înfrăţire între municipiul Suceava şi municipiul Soroca din Republica Moldova iar la ora 14 vor fi înmânate diplome şi medalii aniversare personalităţilor şi invitaţilor.

Urmează o serie de concerte care se vor desfăşura pe esplanada Casei de Cultură: de la ora 17 Trupa 9 Suceava, de la ora 18.10 Unison Band iar de la ora 19 Carla`s Dreams. Seara de sâmbătă se va încheia cu un foc de artificii. Manifestările vor continua duminică unde începând cu ora 14 va avea loc un concert extraordinar de muzică simfonică susţinut de Asociaţia Culturală Pro Enescu cu participarea extraordinară a solistei concertiste Simina Croitoru. Locaţia, Teatrul Municipal „Matei Vişniec”. Tot în sala Teatrului începând cu ora 16 va evolua Ansamblul „Ciprian Porumbescu”. Manifestările prilejite de împlinirea a 630 de ani de atestare documentară a Sucevei şi a Cetăţii de Scaun se vor încheia cu spectacolul de teatru „Povestea Unirii” în regia lui Ovidiu Lazări prezentat de Ateneul din Iaşi.