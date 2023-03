Gerard Pique (36 de ani) și Shakira (46 de ani) s-au despărțit cu scandal, după o relație de 12 ani. Deși toată lumea a crezut că artista a reușit să depășească acest episod negativ din viața ei, cântăreața a fost văzută, recent, într-o stare jalnică și cu ochii în lacrimi, notează click.ro.

Cântăreața Shakira a stârnit reacții la nivel mondial după ce a lansat o melodie în care îi atacă pe fostul său partener de viață, Gerard Pique și pe noua iubită a acestuia, Clara Chia Marti (23 de ani).

„Am avut parte de un an foarte greu după despărțire. Faptul că am scris melodia asta a fost foarte important pentru mine. A fost o manieră sănătoasă de a-mi canaliza emoțiile. Sunt multe femei care au trecut prin aceleași lucruri prin care am trecut și eu, care gândesc cum gândesc și eu, care simt cum simt și eu și care au fost nevoite să îndure mizeriile pe care le-am îndurat și eu. Am scris această melodie pentru mine, dar simt că este destinată tuturor femeilor care au nevoie de o voce care să le reprezinte”, a declarat Shakira, pentru Mundo Deportivo, conform sursei citate.

Deși se părea că artista a reușit să treacă peste despărțirea de fostul jucător de fotbal al Barcelonei, în realitate lucrurile nu stau deloc așa. Cântăreața a fost văzută într-un mall din New York într-o stare jalnică. Ba mai mult, Shakira avea ochii în lacrimi și vorbea cu o prietenă, cel mai probabil despre situația actuală din viața ei, care se pare că a copleșit-o total.

