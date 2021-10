Dover, un producător global diversificat și furnizor de soluții, și-a deschis recent un birou pentru funcția de Business Services (DBS) în Globalworth Plaza București. Suprafața de 1.170 de metri pătrați închiriată va permite echipei DBS să ofere în continuare servicii cu valoare adăugată companiilor care opereză cu Dover în domeniul finanțelor, tehnologiei informației și resurselor umane.

Echipa Dover, recunoscută pentru abordarea sa antreprenorială de peste 65 de ani, are 24.000 de angajați în întreaga lume și venituri anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari. Compania livrează echipamente și componente inovatoare, consumabile, piese de schimb, software, soluții digitale și servicii de asistență prin cinci segmente de operare: produse tehnice, soluții de alimentare, imagistică și identificare, pompe și soluții de proces și echipamente pentru refrigerare și produse alimentare.

„Intrarea pe piața din România a unei companii precum Dover reprezintă o mare oportunitate pentru dezvoltarea și diversificarea comunității de business. Globalworth se poziționează ca PLACE TO GROW și ne bucurăm că Dover ne-a ales ca sediu în care business-ul lor să crească. Compania cu sediul in SUA este acum parte din Globalworth District, cea mai mare comunitate de business din țară. Le urăm bun venit, proiecte reușite și îi asigurăm de întregul nostru sprijin ca partener în dezvoltarea lor în România și nu numai”, a spus Ema Iftimie, Head of Leasing & Customer Care, Globalworth România.

„Suntem încântați să facem parte din această comunitate și credem că prezența în cea mai vibrantă zonă de business a Bucureștiului va răspunde foarte bine nevoilor noastre”, a adăugat Darrin Belcher, VP of DBS Operations.

Aflată în nordul orașului București, clădirea de clasă “A” Globalworth Plaza este situată la intersecția șoselei Pipera cu Barbu Văcărescu. Ea are front stradal larg la ambele artere, ceea ce îi oferă o vizibilitate deosebită. Accesul la mijloacele de transport în comun este foarte rapid, la 2 minute regăsindu-se stațiile de autobuz, iar la 3 minute stația de metrou Aurel Vlaicu. Clădirea de 19 etaje a fost reamenajată în anul 2017 și a primit certificarea verde BREEAM EXCELLENT.