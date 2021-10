Coordonatorul județean al problematicii legate de Covid, managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat că își dorește o colaborare mai strânsă între sistemul medical și cultele religioase pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. „Trebuie o colaborare mai strânsă dintre sistemul medical și cultele religioase. Pentru că suntem formatori de opinie cu toții și putem să ducem informația corectă, reală, către oamenii din teritoriu. De aceea este foarte important să facem acest lucru”, a declarat dr. Alexandru Calancea într-o conferință de presă susținută astăți alături de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan. De asemenea, el a spus că este îmbucurător faptul că județul Suceava a ajuns într-o fază de platou epidemiologic, însă acest un platou este extrem de fragil deoarece încă mai există „un rezervor foarte mare de persoane nevaccinate”, dar și un număr foarte mare de persoane infectate cu noul coronavirus, cu forme medii de boală, care refuză spitalizarea. „Și atunci în orice moment acest platou se poate transforma din nou într-o curbă ascendentă, din păcate. De aceea este foarte important ca această vaccinare să continue în acest trend”, a declarat dr. Calancea.

Pe de altă parte, el a precizat că este bucuros că se poate vorbi în momentul de față de un sistem medical județean sucevean. „Mi-am dorit acest lucru de la începutul mandatului meu din iulie 2020. Putem vorbi de o coordonare medicală județeană. Dacă nu suntem bine coordonați, dacă este să vorbim atât de patologia Covid cât și non-Covid, avem experiența primelor valuri ale pandemiei în care ne-am focusat doar pe patologia Covid și din păcate ceilalți, pacienții care au alte comorbidități, alte boli au avut de suferit. De aceea această coordonare medicală județeană nu are decât lucruri bune de adus în angrenajul acestui județ. Iar în această coordonare județeană sunt angrenați atât medicii de familie, Spitalul Județean, spitalele teritoriale, Serviciul de Ambulanță Județean, DSP Suceava, Consiliul Jduețean, Prefectura, pentru a ne îngriji cu toții de sănătatea tuturor cetățenilor. Și este foarte important că toate spitalele care sunt angrenate în această luptă au primit ajutor financiar”, a arătat coordonatorul județean al problematicii legate de Covid.

El a explicat că prin această coordonare medicală au fost distribuite protocoale către toți medicii, atât pe medicație, cât și pe oxigenoterapie către toți colegii noștri. „Dacem chiar și schimburi de experiență, pentru că Spitalul Județean Suceava a fost primul care a intrat în această luptă și avem o experiență de un an jumătate cu această pandemie. Și atunci aducem aceste lucruri, aceste cunoștințe și colegilor noștri. Este foarte important să gândim pentru binele tuturor pacienților din acest județ. Din acest motiv am gândit un sistem medical integrat în care Spitalul Județean se va ocupa în principal de urgențele medico-chirurgicale ale întregului județ și de formele foarte grave de Covid care depășesc competența spitalelor din teritoriu. În același timp, celelalte spitale din teritoriu se vor ocupa de patologia covid”, a declarat dr. Alexandru Calancea.

El a arătat că în acest sistem integrat nici un spital nu acționează pe cont propriu. „Suntem un sistem integrat, vrem să lucrăm ca o echipă. Nu vom dezechilibra acest sistem, ne întâlnim în fiecare dimineață într-o celulă de criză și luăm deciziile cele mai bune pentru toți cetățenii acestui județ. Și nu numai. Și asta pentru că Spitalul Județean Suceava, prin specialitățile pe care le are, prin aparatura pe care o are se regionalizează de la o lună la alta. Și avem solicitări de la județele din jur să îi ajutăm cu tot ceea ce putem și vom face acest lucru pentru că este vorba de sănătatea oamenilor în general”, a mai spus managerul Spitalului Județean.

El a spus că încurajează în continuare ca vaccinarea anti-covid să fie dusă către medicii de familie, care au o experiență foarte mare în administrarea vaccinurilor. „Din punctul meu de vedere medicii de familie sunt cei care au vaccinat de zeci de ani și nu s-au confruntat cu probleme. Acest vaccin este același vaccin cu care ne-am obișnuit și până acum. Sunt metode și metode, dar este un vaccin sigur și este singurul în acest moment singurul care ne poate duce spre sărbători liniștite. De aceea eu încurajez medicii de familie să abordeze frontal aceast problemă a vaccinării, să supravegheze pacienții care le sunt încredințați și care nu necesită spitalizare într-o instituție medicală”, a declarat Calancea. El a adăugat că este foarte importatn ca și instituțiile medicale private din acest județ, în special cele care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate să se implice activ în prevenirea aceastei pandemie. „Cred că colegii noștri din sistemul privat se pot implica în testare, în vaccinare și sunt cazuri în care se pot implica chiar și în tratarea acestor pacienți. Doar uniți, sistemul medical privat cu cel de stat putem face față acestei pandemii și să avem grijă de toți pacienții județului Suceava și nu numai”, a mai afirmat Alexandru Calancea.