Medicul șef al secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava, dr. Monica Terteliu, a fost primul sucevean care s-a vaccinat împotriva virusului Sars-Cov-2. Campania de vaccinare anti-Covid a debutat în această dimineață la centrul de la Spitalul Județean Suceava. Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Dinu Sădean, a anunțat că „pacientul zero” a fost dr. Monica Sădean, iar apoi au mai fost vaccinați dr. Dan Teodorovici – medic la Unitatea de Primire a Urgențelor și soția acestuia, care este asistentă șefă la aceeași secție. De asemenea, printre primii suceveni care s-au vaccinat au mai fost și asistenta șefă de la Secția de îngrijiri paleativă, precum și o studentă la medicină din anul al patrulea, care face practică la Spitalul Județean Suceava.

Dinu Sădean a mai spus că în cursul zilei de astăzi vor fi vaccinate 50 de persoane. el a adăugat că în următoarele două – trei zile vor fi vaccinate 250 de cadre medicale sucevene.

„Deocamdată avem un procent de 30 – 40% din rândul cadrelor medicale care doresc să se vaccineze. Este începutul campaniei și sperăm ca acest procent să crească”, a spus șeful DSP Suceava. El a adăugat că în județ sunt aproximativ 8.000 de cadre medicale, în sistemul public și privat „și așteptăm ca un procent cât mai mare din rândul acestora să se vaccineze”.

Dinu Sădean a mai declarat că în fiecare săptămână, la nivel național vor veni 150.000 de doze de vaccin, iar în funcție de cereri acestea vor fi distribuite la centrele din țară.