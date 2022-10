Dr. Nawaf Salameh, Președinte Fondator al Grupului Alexandrion și al Fundației Alexandrion, a devenit primul român ȋnvestit membru al Ordinului Sfântului Apostol Andrei și Arhon al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Misiunea Arhonilor este de a sprijini libertatea religioasă pentru Biserica Mamă din Constantinopol, a promova credința creștină ortodoxă și solidaritatea în întreaga lume și a intermedia dialogul și buna înțelegere între diferite religii ale lumii.

Dr. Salameh a fost ȋnvestit Arhon pe 9 octombrie, ȋn cadrul unei Liturghii Divine la Catedrala Sfânta Treime din New York. Pe 8 octombrie, a fost distins cu Premiul Sfânta Sophia al Ordinului ȋn semn de recunoaștere a muncii depuse ȋn slujba Bisericii Mame și a misiunii sacre a Arhonilor.

Eminenţa sa Arhiepiscopul Elpidophoros al Americii, însoțit de Eminenţa sa Demetrios, fost Arhiepiscop al Americii, au prezidat ceremonia de învestitură ȋn cadrul căreia au fost ȋnvestiţi 36 de noi Arhoni din Statele Unite. De asemenea, a fost prezent şi Preafericitul Teodor al II-lea, Papa și Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, care a prezidat Sfânta Liturghie.

Dr. Salameh a spus: „Suntem definiți de credințele și valorile noastre. Iar unii dintre noi au fost binecuvântați cu oportunitatea de a le pune în slujba comunității. Am fost întotdeauna călăuzit de credința mea în Iisus Hristos și am căutat libertatea, care poate avea sens deplin în fiecare aspect al vieții mele, doar în contextul credinței. Sunt onorat și recunoscător că fac parte din Ordinul Sfântului Apostol Andrei – Primul Chemat – printre Arhonii Patriarhiei Ecumenice. La încheierea Sfintei Liturghii celebrată de Preafericitul Teodor al II-lea, am primit Offikion (oficiul) din Referendarios și crucea Sfântului Andrei, alăturându-mă astfel promoţiei Arhonilor din 2022. Ca Arhon, mă voi dedica misiunii Ordinului în numele Bisericii Mame și al Patriarhiei Ecumenice.’’

Câteva imagini din cadrul ceremoniei pot fi urmărite aici: https://www.youtube.com/watch?v=1oe0uMD6Bls

Eminenţa Sa Arhiepiscopul Elpidophoros le-a spus noilor Archoni: „Ziua ȋnvestirii noii promoţii de Arhoni este într-adevăr una de bun augur, pentru că această ceremonie are loc în prezența Preafericitului Părinte Theodoros al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi. Primiți înalta funcție și titulatura „Arhon” la această primă și foarte specială Liturghie Patriarhală Divină, prezidată de cel care este întronat pe scaunul Sfântului Marcu Apostolul și Evanghelistul – și chiar în ziua întronării sale, acum optsprezece ani.’’

Eminența Sa a adăugat că Arhonii au fost înzestrați de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, „cu Oficiul pe care el l-a ales personal pentru voi. Fie ca fratele său Patriarh, care se află în fața voastră, să rămână o amintire vie a privilegiului care vi s-a acordat și a responsabilității pe care o purtați acum pentru a apăra și a preamări Biserica Mamă a Constantinopolului cu toată puterea voastră, cu tot sufletul, și cu toată raţiunea. Să fiţi ȋntotdeauna demni de aceste daruri! Axios’’

Dr. Anthony J. Limberakis, Comandantul Național al Ordinului Sfântului Apostol Andrei, i-a felicitat pe Arhonii promoţiei 2022 și a apreciat procesul de selecție sistematică, realizat cu mare atenţie.

Dl. Nawaf Salameh și doamna Rim Daoud Salameh au fost distinși cu Premiul Arhon Sophia pentru Excelență

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ȋn cadrul Prânzului Arhon Agape desfășurat la New York, organizat anual, Ordinul Sfântului Andrei a acordat Premiul Arhon Sophia pentru Excelență, Arhonului Dr. Nawaf Salameh, doamnei Rim Daoud Salameh, Arhonului Boris Gourov – partener Alexandrion Group ȋn Bulgaria și doamnei Youlianna Gurova. Premiul Sophia pentru Excelență este acordat anual de către Ordin uneia sau mai multor persoane pentru munca remarcabilă ȋn slujba Sfintei Biserici Mamă și Misiunii Sacre a Arhonilor. În acest an, prin premiile oferite au fost recunoscute contribuţia Familiilor Salameh și Gurov la facilitarea vizitei delegaţiei formată din liderii Arhonilor în România și Bulgaria, care a avut loc ȋn iunie 2022, pe parcursul căreia au avut loc întâlniri cu lideri ortodocși de rang înalt, oficiali guvernamentali și diplomați americani din aceste țări.

Dr. Maria A. Limberakis, soția Dr. Anthony J. Limberakis, a prezidat prânzul și a punctat rolul pe care ȋl are un Archon din perspectiva familie. Dr. Maria Limberakis a declarat: „Arhonul Nawaf Salameh, nou ales și Rim Daoud, din România, sunt un exemplu pentru ceea ce înseamnă să trăiești o viață în slujba Bisericii. Ei sunt susținători puternici ai Bisericii Mamă și ai credinței noastre ortodoxe în România, Bulgaria și în întreaga Europă (…) Într-o misiune recentă centrată pe libertatea religioasă, în Bulgaria și România, ei i-au primit pe membrii delegației noastre ca pe niște membri ai familiei. Au intermediat întâlniri cu autorități civile și ecleziastice la cel mai înalt nivel, persoane care pot extinde misiunea Arhonilor de a promova libertatea religioasă.”

Nicholas S. Kass, Executive Director for International Corporate Affairs ȋn cadrul Alexandrion Group, a subliniat: „Familiile Salameh și Gurov sunt răsplătite astăzi pentru serviciul indispensabil oferit Arhonilor și ȋn slujba Patriarhiei Ecumenice. Ca fost diplomat, pot atesta impactul acestei călătorii, care s-a derulat ȋntr-o perioadă de război între Occident și Rusia în Ucraina.” Domnul Kass, care l-a însoțit pe Dr. Salameh și delegația din întreaga regiune, a subliant faptul că Arhonii „au venit cu un mesaj de sprijin pentru Sanctitatea Sa, cu accent pe credința și moștenirea noastră ortodoxă comună și o atenţie sporită la tradițiile și obiceiurile locale – elemente de bază ale progresului în aceste relații.” De asemenea, el i-a încurajat pe Arhoni să continue să considere familiile premiate, drept diplomaţi ai Ordinului într-o regiune care are o importanță vitală pentru credința ortodoxă și pentru Patriarhia Ecumenică. „Cu această recunoaștere și susținere, ei vor continua să ajute la extinderea înțelegerii și percepției Arhonilor asupra dinamicii mai largi dintre țările ortodoxe, a intereselor particulare ale instituțiilor ortodoxe din această regiune și din Orientul Mijlociu și a nenumăratelor alte denominații creștine antice, care perseverează în fața unor provocări fără precedent pentru supraviețuirea lor. Acest lucru, la rândul său, vă va ajuta să elaborați o politică înțeleaptă pentru ȋndeplinirea misiunii de bază a arhonilor, în restabilirea bunei funcţionări și ordinii Ecumenice Ortodoxe din întreaga lume.”