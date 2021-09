Președintele Colegiului Medicilor Suceava, doctorul chirurg Sorin Hîncu, susține că în România se constată în continuare o reticență sporită față de vaccinarea anti-COVID, ceea ce este de neînțeles. De asemenea, el se așteaptă la o creștere a infectărilor în rândul copiilor, după redeschiderea școlilor. Doctorul Hîncu a declarat, la Radio Top: „Eu nu înțeleg de ce oamenii mai au rețineri să se vaccineze împotriva noului coronavirus, după ce au văzut ce a fost în România și în lume și când vedem câți se vaccinează în alte țări. În plus, o să vedem rezultatul lipsei de vaccinare în masă a copiilor. Eu aș vrea să nu fie cazuri, dar copiii sunt în comunitate. Copiii sunt agitați, ei vorbesc, țipă, aleargă, mai dau masca jos. Și-atunci, dacă apare un caz de COVID, posibilitatea de transmitere e mai mare”. Medicul sucevean a mai spus: „Coronavirusul se transmite pe cale aeriană și este foarte virulent. Eu dacă sunt vaccinat nu înseamnă că nu pot să mai fac boala, însă voi face o formă ușoară, care nu mă va ucide. S-ar putea să ajung și în spital, dar scap. La nevaccinați, evoluția este mult mai gravă și decesele sunt mult mai frecvente”.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings