Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, a declarat, la Radio Top, că mâine se împlinesc două săptămâni de când s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, iar miercurea viitoare, pe 27 ianuarie, îi va fi administrată cea de-a doua doză. Doctorul a arătat că nu a avut nici o reacție adversă. El a afirmat: „Nu am avut absolut nici o reacție adversă, nici locală, nici generală, de nici un fel”. Președintele Hîncu a mai spus: „După vaccinare, organismul trebuie lăsat să-și facă anticorpii. Numărul de anticorpi se formează în timp. Din studii rezultă că anticorpii încep să se formeze după prima doză și după cea de a doua doză mai mult. Cam după 28 de zile de la prima injectare este un titru de anticorpi care apără organismul. Anticorpii te păzesc de boală, dar poți să faci o formă foarte ușoară dacă te injectezi. Și poți să dai mai ales… Nu toate persoanele vaccinate dezvoltă anticorpi. Vaccinul este un produs biologic ce determină formarea de anticorpi și este introdus într-un organism care are posibilitățile lui de a face sau nu anticorpi. De aceea, unii indivizi și de la natură sunt mai rezistenți la boli, în timp ce alții sunt mai puțin rezistenți. Fiecare organism are imunitatea lui și posibilitatea lui de a face anticorpi”. Șeful Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hîncu, a completat: „Vaccinarea este cea mai sigură metodă de a induce imunitatea în majoritatea populației”.