Șefa Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava, Monica Terteliu, a declarat, la Radio Top, că deocamdată nu a contabilizat numărul persoanelor pe care le-a tratat personal de la declanșarea pandemiei de coronavirus încoace. Medicul a afirmat că a avut și discuții prin telefon cu pacienții. Doctorița Terteliu a spus: „La început toată lumea venea la spital pentru că așa impunea legislația. Acum, persoanele pozitive rămân în izolare la domiciliu și doar în contextul agravării stării de sănătate vin pentru evaluare și eventual pentru internare. Sigur, mai mulți cred că au fost exterior, adică la domiciliu, decât cei tratați inițial. Marea majoritatea a pacienților au rămas în viață. Pericolul este acela că infecția cu COVID are mai multe fețe. Inițial, poate decurge ca o viroză obișnuită, însă, ulterior, în ziua a 8-a, a 10-a, se poate complica. E ca și cum evoluția ar avea două cocoașe. În zilele 8-10 poate fi o reapariție a simptomelor bolii, de obicei, o agravare. Nu există un factor specific de risc. Vârsta, patologiile pulmonare asociate, patologia cardiacă, diabetul sunt factori de risc. Am avut pacienți cu aceste comorbidități care s-au simțit foarte bine și nu au făcut complicații, iar pacienți tineri, de la care nu m-aș fi așteptat, au făcut forme severe”. Șefa Secției de Boli Infecțioase a spitalului sucevean a adăugat: „Nu pot să spun că există o regulă în această boală și asta poate fi înspăimântător câteodată. Nu e o boală la care să cunoaștem 100% evoluția și tratamentul. Până la urmă, boala este specifică fiecărui pacient, și fiecare prescripție are în vedere bolile asociate ale pacientului. Nu există o rețetă standard pentru toată lumea și de aceea îndemn populația să fie foarte atentă la recomandările generale sau de pe internet care la un moment dat pot avea lipsuri”.