Regina scenei românești, Draga Olteanu Matei, susține că a avut mai multe vise premonitorii, care i-au marcat viața personală, dar și cariera, notează click.ro.

Draga Olteanu Matei susține că, în urmă cu 50 de ani, la debutul în carieră, Iisus i-a apărut în vis: „Ştefan Bănică a plecat într-un turneu în Israel, și a jucat atât de bine, că i s-a propus să mai vină. I s-a cerut să formeze o trupă. Tare îmi doream să fac și eu parte din ea. Cu o lună înainte de a mi se împlini visul, am visat că eram în Sahara. Mă gândesc că nu poţi visa unde nu ai fost. Am visat nişte dune, un cer albastru şi cald şi pustiu. Şi Isus Hristos, îmbrăcat într-o cămaşă de in, cu pletele pe care le ştim, cu mir, mă ducea în brațe. Eu eram într-o camaşă de in, mă ducea ca pe un copil. Din mijlocul nisipului s-a urcat o scară de fier, în spirală, pe o platformă, care ducea direct în Cer. M-a lăsat acolo, s-a deschis o uşă şi a intrat Iisus. Am vrut să intru şi eu. Mi-a pus mâna aşa, și a spus: ”Tu rămâi aici, mai ai treabă”. Apoi, după o vreme, m-a sunat Coca Alexandrescu să îmi spună că am fost distribuită”, a povestit, cu ochi plini de lacrimi, conform sursei citate.

