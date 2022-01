Dragoș Dolănescu (46 ani) și familia sa au avut coronavirus. Primul din familie care a luat virusul a fost fiul său cel mare, Ion, care are 17 ani. Fiul cel mic al regretatului artist Ion Dolănescu, care este deputat în Costa Rica din 2018 a făcut pe el un experient ciudat: s-a vaccinat de cinci ori, cu trei vaccinuri diferite în America și în Costa Rica. Cu toate acestea, el este împotriva vaccinării obligatorii și crede că fiecare persoană trebuie să decidă dacă își face sau nu imunizarea, notează click.ro.

”Toată familia a avut coronavirus. Primul care a luat virusul a fost Ion, care ne-a dat la toți. A fost ca o răceală puternică. Am stat 14 zile în casă. Eu mi-am făcut cinci vaccinuri în SUA și Costa Rica. Știi că eu merg mult la Miami și mi-am făcut acolo vaccinul Johnson&Johnson, apoi m-am imunizat cu Pfizer. La ceva timp am făcut în Costa Rica și vaccinul de la AstraZeneca. Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine. Toată familia și-a făcut vaccinul, mai puțin Darius, fiul meu cel mic, care a împlinit 11 ani.”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Click!

Cu toate acestea, fiul regretatului Ion Dolănescu, care s-a prăpădit în anul 2009 la 65 de ani, spune că fiecare om ar trebui să decidă singur dacă face sau nu vaccinul, nu să fie obligat de către autorități.

