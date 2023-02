Aluminiul este unui dintre materialele pe care natura ni le pune la dispoziție. Este durabil, ușor de asamblat prin sudare, lipire, nituire sau prindere în șuruburi și oferă un cost zero pentru întreținere în toate condițiile meteorologice. De aceea, aluminiul este folosit și la realizarea gardurilor și a porților premium care îndeplinesc cele mai înalte așteptări. Pentru a înțelege mai bine acest domeniu vast, am stat de vorbă cu Dragoș Popescu, Director General AlumGates.

1.Spuneți-ne, înainte de toate, cine este Dragoș Popescu. Cu ce vă ocupați?

Salutari! Sunt Dragoș Popescu, în vârstă de 36 de ani, sunt căsătorit și am doi copii minunați și talentați. Sunt onorat să fiu unul dintre cei doi asociați ai AlumGates, unde în prezent ocup rolul de Director General.

2. Cum v-ați început activitatea în acest domeniu?

Cu o experiență de vânzări de peste 10 ani în domeniul farmaceutic am căutat activ un domeniu în care să îmi pot folosi cunoștințele dobândite în marketing, presentation skills, vânzări consultative, analiză de piață, comportamente și management, pentru a deveni antreprenor și a avea mai mult control asupra timpului meu. Eu și asociatul meu am venit cu ideea de a introduce pe piața din România un produs premium, cu o adresabilitate mare, la un preț mai accesibil. După prospectare, analiză furnizori, cercetare și testare, ne-am deschis afacerea și iată că o conducem cu succes de aproape opt ani. În tot acest timp am livrat cu succes peste 600 de proiecte.

3. Care sunt obiectivile dumneavoastră? Și ce provocări ați întâmpinat de-a lungul timpului?

Ne străduim să oferim cel mai înalt nivel de servicii, produse și satisfacție clienților noștri prin furnizarea de soluții eficiente, sigure și rentabile. Educarea pieței cu privire la o alternativă mai bună la materialele tradiționale pentru construirea de porți și garduri a fost cea mai mare provocare când am început, în anul 2015. Acum, concurența a crescut, făcând necesar ca toată lumea să livreze produse mai bune și mai competitive. Alegerea unei soluții eficiente, pe termen lung este de preferat unei opțiuni ieftine, temporare, deoarece nimeni nu vrea să fie nevoit să facă aceeași treabă de două ori și să piardă bani în acest proces.

4. De ce AlumGates? Cu ce vă diferențiați față de competitori?

La AlumGates, acordăm prioritate satisfacției clienților. Ascultăm nevoile și dorințele clienților noștri și lucrăm în limitele bugetelor lor pentru a crea modele personalizate care depășesc așteptările lor. Nu numai că oferim produse premium, dar ne străduim să oferim soluții la orice probleme pe care le-au avut înainte de a ne contacta.

5. Cum ați caracteriza dinamica pieței din România? Care sunt particularitățile?

O să mă rezum la nișa pe care noi activăm din domeniul confecțiilor metalice. Pot spune că ne bucurăm totuși de o creștere, aș zice alertă, a interesului pentru produsele din aluminiu, piață pe care noi activăm. Chiar pe fondul unor evenimente care au generat incertitudine și nesiguranță în ultimii ani, cum a fost perioada pandemică și războiul care durează de aproape un an, AlumGates a înregistrat creșteri constante, dublându-și cifra de afaceri între anii 2020 și 2022.

6. Care sunt exigențele cumpărătorilor în materie porți, garduri și pergole?

În general când cineva își caută un produs premium exigențele cresc. La AlumGates, suntem dedicați să oferim porți și garduri premium din aluminiu care îndeplinesc cele mai înalte așteptări. Oferim o gamă largă de servicii, inclusiv instalare și execuție, o paleta bogată de culori și o varietate de profile. Echipa noastră va lucra cu dumneavoastră pentru a crea un design unic și atractiv, care nu numai că oferă securitate și protecție spațiului, dar adaugă și o notă modernă. Garantăm un produs de lungă durată, care vă va face curtea să arate bine în anii următori.

7. Care este profilul clientului AlumGates în prezent?

Clientul nostru este de obicei un bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 și 55 de ani care se află în stadii avansate de construcție a casei. Este analitic în luarea deciziilor și face investiții pe termen lung. De asemenea, este călător și are un venit peste medie. Respectăm faptul că el poate lua în considerare cererile soției sale atunci când ia decizii.

8. Care sunt trendurile globale din acest segment și cum sunteți conectați la acestea?

Tendințele globale din acest segment evoluează constant și, ca atare, este important să fii la curent cu cele mai recente evoluții. Pentru a rămâne conectat la aceste tendințe, citesc în mod regulat rapoarte din industrie, particip la conferințe și expoziții comerciale relevante, evenimente de networking și stabilesc relații colegii din industrie. În plus, sunt la curent cu schimbările tehnologice care pot avea impact asupra segmentului și mă străduiesc să rămân la curent și cu cele mai recente modificări de legislative.

9. Cum s-a prezentat anul 2022 pentru dumneavoastră? Ce produse au preferat clienții?

La AlumGates, suntem mândri de succesul modelului nostru HERA în 2022. Acest produs este o dovadă a angajamentului nostru de a produce porți și garduri din aluminiu de calitate, pergole bioclimatice, balustrade și tâmplărie din aluminiu. Vă invităm să vizualizați modelul HERA pe site-ul nostru, unde puteți folosi și tehnologia de realitate augmentată pentru a-l plasa virtual în spațiul dumneavoastră. În plus, canalul nostru YouTube oferă instrucțiuni despre cum să utilizați tehnologia. Vă așteptăm cu nerăbdare să vă vedem în noul nostru showroom în curând.

10. Aveți o strategie de dezvoltare la nivel național pentru anii următori?

R: Da, avem o strategie națională de dezvoltare pentru următorii ani. Intenționăm să ne concentrăm pe digitalizarea și optimizarea timpilor de producție, ceea ce ne va permite să oferim prețuri competitive și termene de livrare mai rapide. De asemenea, intenționăm să devenim un producător major de porți și garduri din aluminiu în România și să ne extindem pe alte piețe europene în următorii 5-10 ani.