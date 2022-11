La data de 26 noiembrie orele 13.00, Sectia de Politie Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre 0 femeie cu privire la faptul ca sotul a dat-o afara din locuinta și face scandal.

A fost identificata apelanta, în varsta de 54 ani, precum și sotul acesteia în varsta tot de 54 de ani. Între cei doi au avut loc mai multe discutii contradictorii pe fondul consumului de alcool în exces din partea barbatului, acesta devenind agresiv fata de sotia sa.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar prin prisma raspunsurilor oferite a rezultat faptul că în cauza exista risc iminent. În acest sens s-a emis un ordin de protecie provizoriu pe o perioada de 5 zile.

In cauza a fost întocmit un dosar sub aspectul comiterii infractiunii de „Violenta în familie „.