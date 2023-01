La data de 7 ianuarie orele 15.30, Politia Radauti a fost sesizata de catre o femeie din localitate cu privire la faptul ca la data de 06.01.2023 a fost agresata fizic și amenintata cu acte de violenta de catre sotul sau.

Cu ocazia cercetarilor effectuate în cauză s-a costatat faptul ca la data de 06.01.2023, în jurul orelor 22.00, pe fondul unui conflict spontan, femeia a fost agresata fizic și amenintata cu acte de violenta de catre sotul sau, fapta savarșita la domiciliul partilor.

Femeia a solicitat ordin de protectie provizoriu, ocazie cu care a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, constatandu-se ca exista risc iminent și se impune emiterea unui ordin de protectie fata de agresor.

În cauza a fost emis un ordin de protectie provizoriu fata de sotul femeii pentru o perioada de 5 zile, fiind informat Parchetul Radauti. Barbatul a parasit locuinta de domiciliu.

De asemenea, în cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infractiunilor de „violentă în familie” și „amenintare”.